Глава МИД Индии уволился

Индийские власти заявляют о наличии доказательств причастности Пакистана к терактам в Мумбаи. В ближайшее время они будут представлены Исламабаду, сообщает «РИА Новости». Напомним, что ранее арестованный боевик - выходец из Пакистана - заявил, что его группировка хотела устроить Индии собственное 11 сентября. Сам президент Пакистана Асиф Али Зардари заявлял, что в случае доказательств наличия в преступлении «пакистанского следа» он предпримет «жесткие, незамедлительные меры». Тем временем МВД Индии сообщает, что террористы планировали убить в Мумбаи пять тысяч человек. Министр внутренних дел Индии Шиврадж Патил, нещадно критикуемый еще до трагедии, решил подать в отставку. По словам главного редактора ведущей индийской газеты The Hindu, его уход был предрешен: «Он был очень медлительным и не сдержал своего обещания усилить национальные спецслужбы». Напомним, 26 ноября террористы, вооруженные автоматами, пулеметами и ручными гранатами, атаковали Мумбаи (бывший Бомбей), захватив две фешенебельные гостиницы и еврейский центр. В заложниках у террористов оказались сотни людей. Спецоперация по освобождению отелей от боевиков длилась 59 часов. Данные о погибших и пострадавших по-прежнему разнятся: по информации The Times Of India, в эти страшные дни погибли по меньшей мере 183 человека и еще 239 получили ранения. Меж тем The Associated Press сообщает о 174 жертвах - как объясняют местные власти, ранее некоторые тела были посчитаны дважды. В сенсационном телеинтервью совладелец «Тадж-Махала» Ратан Тата признался, что администрация отеля знала об угрозе теракта. Но правительственные структуры, по его словам, были очень «расслабленными», поскольку страна никогда ранее не сталкивалась с такой масштабной агрессией. «Нас предупреждали о возможной атаке, и мы предприняли некоторые меры безопасности, - приводит комментарий Таты The Times Of India . - Террористы четко знали, что делают, и проникли в отель через не особо охраняемый центральный вход. Я думаю, они застрелили собаку-ищейку с ее владельцем и вошли в здание через кухню».