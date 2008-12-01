Распродажа принесла 11 миллиардов за один день

В США начало сезона традиционных праздничных распродаж - так называемая "черная пятница" - принесла 11 миллиардов долларов выручки и стоила жизни трех человек. В штате Нью-Йорк в одном из универмагов был затоптан насмерть один из сотрудников супермаркета, попытавшийся сдержать ворвавшуюся в торговый зал обезумевшую толпу покупателей. Как мы сообщали, в Калифорнии двое любителей рождественского шоппинга погибли, застрелив друг друга, не поделив детскую игрушку. Впрочем, американские СМИ оптимистично оценили начало предпраздничной торговли: несмотря на экономическую депрессию, "черная пятница" продемонстрировала рост продаж на три процента по сравнению с итогами продаж в этот день в минувшем году. В этот день покупателями стали почти 130 миллионов человек. Начало предпраздничной торговли показало, что особым спросом пользуются электроника, текстиль, ювелирные украшения средней ценовой категории и дорогие игрушки. По прогнозам Национальной федерации ритейлеров, в начавшийся сезон распродаж американцы, несмотря на охвативший страну экономический кризис, потратят 470 миллиардов долларов. "Черная пятница", как правило, оказывается самым "благодатным" днем в году для розничных сетей в США. За счет покупательского ажиотажа и рекордных скидок ритейлеры лишь за один день могут получить значительную долю годовой прибыли. День, следующий после Дня благодарения, является важным барометром потребительских настроений. В прошлом году на "длинный уикенд" Дня благодарения, с пятницы по воскресенье, пришлось около 10% всех продаж предновогоднего сезона.