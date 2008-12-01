Ющенко догоняет Обаму по популярности

Глава российского государства Дмитрий Медведев уверенно лидирует по количеству упоминаний в российских СМИ в ноябре, свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН). За прошедший месяц президент РФ упоминался в 6014 материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, а наибольшее количество упоминаний - 1994 - он заработал в последнюю неделю месяца (24-30 ноября). Премьер РФ Владимир Путин занимает второе место в этом рейтинге: в целом в ноябре он набрал 3835 упоминаний, в последнюю неделю месяца - 1331. Среди зарубежных политических деятелей лидеров по упоминаемости в российской прессе в ноябре стал избранный президентом США Барак Обама - (3193 раз). На втором месте - президент Украины Виктор Ющенко (2677), на третьем - премьер Украины Юлия Тимошенко – 1963, сообщает «Интерфакс-Украина». Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием персоналии за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из почти 1200 центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет- сайтов.