У зама Балоги требуют 300 тысяч

Народный депутат от фракции НУ-НС Давид Жвания попросил Печерский районный суд Киева признать незаконным заявление замглавы Секретариата Президента Игоря Пукшина о причастности депутата к отравлению Виктора Ющенко. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения Народная самооборона со ссылкой на представителя интересов Жвании в суде, нардепа от НУ-НС Геннадия Москаля. Жвания, по словам Москаля, подал в суд исковое заявление о возмещении нанесенного ему морального вреда Пукшиным. Сумма возмещения, согласно сообщению, составляет 300 тысяч гривен. Напомним, в июле замглавы Секретариата Игорь Пукшин заявил, что своим отказом от допроса в Генпрокуратуре Жвания нарушил криминально-процессуальное законодательство. Пукшин также подчеркнул, что Жвания был одним из настойчивых организаторов ужина, на котором отравили Ющенко. 23 июля Жвания отказался от допроса в Генпрокуратуре. Ранее он прибыл на допрос в главное следственное управление Генпрокуратуры по уголовному делу об отравлении кандидата в Президенты. Следователь Генпрокуратуры Алексей Донской допустил, что Жвания сорвал второй допрос из-за причастности к отравлению Ющенко. 25 июля Жвания попросил создать в парламенте временную следственную комиссию по расследованию отравления Ющенко. Он еще раз сказал, что отрицает свою причастность к этому отравлению, и заявил об оппозиционности Народной самообороны к Президенту.