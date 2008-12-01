Огрызко летит в Брюссель

Огрызко примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе В Брюсселе 3 декабря министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Василий Кирилич, передает РБК-Украина. Он сообщил, что накануне проведения встречи состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. "В ходе этого заседания министры иностранных дел осуществят оценку прогресса Украины в период интенсивного взаимодействия, которое основано после Бухарестского саммита Альянса, который состоялся в апреле в 2008 г., и на ее основе примет решение о предоставлении Украине ПДЧ", - отметил Кирилич. Он также прибавил, что в ходе заседания комиссии Украина-НАТО стороны обсудят итоги проведенной Украиной работы относительно интеграции в НАТО и главные результаты сотрудничества Украины с Альянсом.