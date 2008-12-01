Голливудский актер поужинал с Горбачовым за четверть миллиона фунтов

Известный британский актер Хью Грант заплатил за ужин с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым 250 тыс. фунтов стерлингов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, ужин с М.Горбачевым был одним из лотов лондонского благотворительного аукциона, организованного фондом Раисы Горбачевой, который помогает онкологическим больным, в том числе детям больным лейкемией. "Мы проводим такие акции в интересах сбора средств для фонда и у нас выставляются разные необычные лоты, например, был полет на современном бомбардировщике, о котором мы договорились с военными. А в этом году – "Обед в доме президента Горбачева", стоимостью 50 тыс фунтов. Однако торги кончилось тем, что один бизнесмен и Хью Грант сложились каждый по 250 тыс. фунтов. Это почти 700 тыс. долларов", - сообщил экс-президент СССР.