Лора Буш рассказала, как будет жить дальше

Первая леди США Лора Буш рассказала, что после завершения президентского срока своего мужа в январе 2009 года планирует продолжить работу по повышению роли женщины в обществе Афганистана, а Джордж Буш построит институт свободы. Лора Буш призналась, что ее тронула до слез речь ее мужа во вторник в Форт Капбелле, когда тот сказал, что после окончания срока его президентства больше всего ему будет не хватать «проводить время с мужчинами и женщинами, которые добровольно служили США». «Мне тоже больше всего будет не хватать общения с военными и со всеми людьми вокруг нас – от швейцаров и лакеев, которые пережили 4-5 президентских администраций до наших собственных служащих, конечно, с которыми нам нравилось смеяться и решать вместе проблемы», - говорит Лора. Первая леди США рассказала, что после того, как они с мужем покинут Белый дом, они будут жить в Далласе, в Техасе, а выходные проводить на их ранчо в Кроуфорде. Она также сказала, что надеется продолжить свою деятельность в американско-афганском совете женщин, работа которого направлена на улучшение жизни женщины в обществе. Совет был основан в 2002 году президентов Афганистана Хамидом Карзаем. По словам Лоры, Джордж Буш собирается построить институт свободы, куда переместит свою президентскую библиотеку в Далласе.