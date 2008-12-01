Жириновский таки добрался до украинского посольства

Лидер ЛДПР, заместитель председателя Государственной думы России Владимир Жириновский заявляет, что Черноморский флот РФ никогда не уйдет из Крыма. Об этом он сказал, выступая на митинге перед посольством Украины в Москве. «Не надейтесь, что когда-нибудь ЧФ уйдет из Севастополя. Это русский город, как и Крым русский, как и Восточная и Южная Украина - русские», - сказал Жириновский. Он заявил, что независимой может остаться только третья часть сегодняшней территории Украины. «И если Украина хочет быть самостоятельным государством, то нужно остаться в территории, в которой мы вас приняли в состав Российской империи – это треть сегодняшней Украины», - заявил Жириновский, добавив, что остальная часть Украины является «русской землей». По словам вице-спикера Госдумы РФ, то же самое касается Грузии - грузинам принадлежит только одна треть территории, которую занимает эта страна.