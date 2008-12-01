В Индии выбрали самого счастливого бизнесмена-миллиардера

Самым счастливым бизнесменом в Индии жители страны назвали миллиардера и председателя совета директоров компании ADAG Group Анила Амбани (Anil Ambani). Об этом свидетельствуют данные исследовательской фирмы Synovate, пишет газета The Economic Times. В тройку самых процветающих бизнесменов попали также 72-летний председатель Tata Group, крупнейшей компании в Индии по капитализации, Ратан Тата (Ratan Tata), а также брат Анила Амбани - Мукеш Амбани (Mukesh Ambani). The Economic Times отмечает, что Амбани поразил жителей Индии тем, что совершает по утрам длинные пробежки. За рубежом Амбани известен в основном тем, что назывался прессой одним из претендентов на приобретение футбольного клуба Эвертон, играющего в английской премьер-лиге. Состояние Амбани оценивается журналом Forbes в 12,5 миллиарда долларов. Среди зарубежных бизнесменов жители Индии отметили двух самых богатых людей в мире - основателя Microsoft Билла Гейтса и инвестора Уоррена Баффета. Опрос проводился в восьми крупнейших городах Индии. В нем могли принимать участие только жители страны старше 25 и младше 45 лет.