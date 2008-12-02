Ющенко продаст с аукциона символ своей власти

Гетманская булава от Ющенко, шарманка от Саакашвили и часы семьи Буш - в Израиле пройдёт необычный аукцион, где выставлены подарки заграничных высокопоставленных гостей израильским власть предержащим. Все государственные визиты традиционно начинаются с красной дорожки, высоких речей и шампанского, а завершаются обменом эксклюзивными подарками, стоимость и красота которых ограничена лишь фантазией и щедростью гостей. В каждой стране вопросы, что делать с полученными презентами, решают по-разному. В Израиле нашли довольно неожиданное решение: все полученные от заграничных визитёров сувениры пустить с молотка. А таких предметов за последние годы собралось свыше семи тысяч. Директор аукционного дома "Тирош" Дов Хазан как раз занимается последней инвентаризацией лотов: "Вот взгляните: здесь 25 кубинских сигар "Монтекристо". А это роскошный арабский кинжал. И вот ещё телескоп, очевидно, из Индии. Дальше традиционный узбекский халат жениха. А рядом королевская таиландска ваза", - говорит Хазан. Правда, рассказывает Дов Хазан, израильское министерство юстиции перед началом торгов выдвинуло свои условия: "Перед тем как эти предметы выставить на торги, нам пришлось стереть все пометки и торжественные посвящения, чтобы никто не догадался, от кого и кому предназначался тот или иной подарок. Таковы уж правила". Правда, историю и происхождение многих предметов будет трудно скрыть. Среди них, например, гетманская булава, которую, как рассказывают дипломаты, презентовал во время посещений Иерусалима украинский президент, и шарманка от лидера Грузии. Далеко не всем заграничным дарителям понравилась идея такого необычного аукциона. Короля Иордании Абдаллу ІІ такая инициатива возмутила, и он настоял, чтобы его подарки - часы и футляр с перовыми ручками с гербом монаршего дома Хашемитского королевства - убрали из списков. "Все эти предметы просто поражают воображение! Трудно поверить, что мировые лидеры когда-то "оторвали их от сердца". А ещё выяснился такой смешной эпизод: самые красивые презенты, оказывается, дарил Ясир Арафат", сообщил светский репортёр Хаим Эдгар. Приобретение культового предмета, подаренного монархом или президентом, - удовольствие не из дешёвых, пишет Newsru.ua. Стартовая цена нескольких инкрустированных бриллиантами часов Longиnes и Tиssot, например, колеблется от 40 до 200 тысяч долларов. Однако организаторы аукциона не сомневаются: желающих любой ценой завладеть люксовым "секонд-хендом" соберётся немало.