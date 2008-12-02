Экс-пресс секретарь Плюща обозвал его

Депутат от БЮТ Виктор Уколов считает, что Иван Плющ, какого НУНС выдвигает в спикеры парламента, будет «еще одной марионеткой» Президента Виктора Ющенко. В прошлом Уколов был пресс-секретарем Плюща. «Иван Степанович в роли спикера – это будет еще одна марионетка Президента. Иван Степанович когда-то умел вести самостоятельную работу, а теперь он полностью является человеком Президента. И это ничем не будет отличаться от спикера Яценюка, только это будет менее самостоятельная фигура. Я не думаю, что это удовлетворит большинство Верховной Рады. Ведь спикер должен представлять большинство», - отметил он. «Кроме того, какое он большинство будет представлять? Если это большинство «Нашей Украины» и Партии регионов, то я сомневаюсь в этом, потому что я знаю позицию «Народной самообороны». Лично я не готов голосовать за Плюща», - заявил Бютовец. В свою очередь, регионал Ярослав Сухой настаивает, что вопрос не в кандидатуре нового главы Верховной Рады, а в создании парламентской коалиции. «Претензий к людям, которые в настоящий момент на слуху, нет никаких. Дело не в фамилиях, а в том, что нет политической силы, которая бы взяла на себя ответственность. Сначала нужно решить вопрос о политической ответственности власти перед народом, то есть о формировании коалиции», - цитирует его слова Радио свобода.