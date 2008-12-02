Кондолиза Райс сыграла на пианино королеве

Кондолиза Райс дала частный концерт, сыграв на фортепиано произведение Иоганнеса Брамса для королевы Елизаветы II в Букингемском дворце во время официального визита в Лондон. Уходящему в отставку госсекретарю США аккомпанировала на скрипке жена министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда, Луиза Милибэнд, а также трое членов Лондонского симфонического оркестра. Кондолизе Райс было позволено использовать для концерта музыкальную комнату дворца после того, как она выразила желание сыграть для королевы прежде, чем она покинет свой пост в администрации Буша в январе 2009 года, сообщает «Newsru.com» со ссылкой на The Telegraph. Кондолиза Райс начала играть на фортепиано в детстве, она планировала стать профессиональным музыкантом, но позже в университете переключилась на политологию. В 15 лет Райс сыграла фортепианный концерт ре-минор Моцарта с Денверским симфоническим оркестром – эта возможность стала наградой за победу в школьном конкурсе. Кондолизу учила играть на фортепиано ее мать, которая была учительницей музыки. В настоящее время Райс иногда дает концерты камерной музыки. Кондолиза Райс прибыла в Лондон накануне, она провела переговоры с британским премьер-министром Гордоном Брауном и главой МИД Великобритании Дэвидом Милибэндом. После этого госсекретарь США отправится в Брюссель для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, а в среду полетит в Нью-Дели.