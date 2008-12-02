Мороз сломал самолет президента Польши

Ударивший сегодня ночью в Улан-Баторе 20-градусный мороз вывел из строя самолет президента Польши Леха Качиньского, находящегося в этой стране с визитом. Об этом со ссылкой на его канцелярию сообщила здесь польская радиостанция «Радио ЗЕТ». По этим данным мороз особенно навредил поворотным механизмам внутри крыльев. Для того, чтобы привести машину в порядок, ее необходимо сначала «разморозить» в теплом ангаре, затем проверить, а потом совершить на ней пробный полет. Согласно программе поездки президента Польши по странам Азии сегодня он должен вылететь в Японию. В случае, если техникам не удастся вернуть в строй замерзший правительственный Ту-154, Леху Качиньскому придется лететь в Токио чартерным рейсом. ИТАР-ТАСС