Клиенты Луценко ссылаются на знакомство с пчелами президента

Приводим фрагмент интервью министра внутренних дел Юрия Луценко газете «Дело»: - Как продвигается дело главы Госкомзема Владимира Воеводина, против которого также возбуждено уголовное дело? - Все началось с того, что УБОП собрало материалы по криминальной группировке «Капитошки», которая занималась разными видами преступлений, касающимися земельных вопросов. Материалы были переданы в прокуратуру, где заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин возбудил уголовное дело по статье «Бандитизм». Это одна из самых тяжких статей Уголовного кодекса. По этому делу подозреваемым проходит Капитонов. Он в розыске, и есть сведения, что он скрывается на территории Российской Федерации. Также были задержаны и его подельники, например, господин Заяц (задержали в Одессе). Они дали важные показания, на основании которых следствие и приняло решение отстранить Воеводина от занимаемой должности. - То есть Воеводин сейчас отстранен от работы в Госкомземе? - Да. В частности, на заседании Совета нацбезопасности и обороны Госкомзем представляло лицо, исполняющее обязанности председателя, а ранее он был трижды судим. (Смеется.) Абсурд! Ему в свое время инкриминировали многие преступления, начиная от подделки документов до грабежа обменного пункта. Вообще это заседание было очень интересным. Одна сторона говорила, что Госкомзем, куда на должности назначает правительство, является рассадником коррупции. Другая сторона указывала на вертикаль президентской администрации, где только за этот год было возбуждено 150 уголовных дел о взяточничестве. На самом деле современное законодательство позволяет воровать на всех уровнях. Вот, к примеру, 4 гектара земли было изъято у Ильичевского порта. Там начинают строить элитные коттеджи. На первый взгляд, ничего необычного, если не учитывать того, что на этой территории находится запасной командный пункт Министерства транспорта. Так что сейчас надо прекратить партийные игры, а начать менять законодательство и не покрывать «своих». Если вернуться к «Капитошкам», то главаря этой банды связывали с депутатом от БЮТ Богданом Губским. А Воеводин, и это всем известно, был назначен на должность главы Госкомзема именно с подачи Губского. - В материалах дела фамилия Губского фигурирует? - Да. Она упоминается в показаниях задержанных. Но это еще ничего не значит. Пока. Очень часто задержанные ссылаются на знакомства со многими людьми, начиная от Папы Римского и заканчивая пчелами президента.