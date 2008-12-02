Наоми Кэмпбелл не выйдет замуж за русского миллиардера

Наоми Кэмпбелл через своего представителя опровергла все слухи о том, что она планирует масштабную свадьбу с российским миллиардером Владиславом Дорониным в декабре. Таблоиды писали, будто бы супермодель готовит в Москве шикарную церемонию - и спровоцировала их на это сама Наоми, которая побывала в Москве на вечеринке журнала Vogue и сверкала там кольцом с бриллиантом на соответствующем пальце. Однако у Наоми нет никаких планов по пребыванию в России в это время, и свадьба может состояться в другом месте, сообщает « Starslife».