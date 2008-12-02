Ким Чен Ир сходил в зоопарк

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир посетил центральный зоопарк Пхеньяна. Об этом сообщает в понедельник, 1 декабря, AFP со ссылкой на северокорейские СМИ. В государственном пресс-релизе рассказывается, как руководитель страны осмотрел вольеры с тиграми, медведями, а также дал несколько указаний по реконструкции зоопарка. Ранее в понедельник были обнародованы новые фотографии Ким Чен Ира. Когда именно Ким Чен Ир посетил зоопарк, в сообщении Центрального агентства новостей Кореи не уточняется. Как предполагает AFP, распространение данной информации является очередной попыткой Пхеньяна опровергнуть слухи о плохом состоянии 66-летнего Ким Чен Ира, который перестал появляться на публике с лета. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ир совершил первую за долгое время поездку за пределы Пхеньяна. Он посетил город Синыйджу, что на границе с Китаем, где посетил машиностроительный завод и фабрику по производству косметики. Последнее появление на публике Ким Чен Ира датировано 15 ноября. Тогда северокорейское новостное агентство KCNA распространило информацию о посещении генсеком фестиваля военного искусства, однако где и когда состоялся фестиваль, агентство не уточнило. 2 ноября в прессе публиковались фотографии, на которых генсек запечатлен во время наблюдения за футбольным матчем между военными командами. Южнокорейские спецслужбы незамедлительно занялись изученем фотографий на предмет их подлинности. По данным американской и южнокорейской разведок, за последнее время 66-летний Ким Чен Ир перенес уже два инсульта и фактически отошел от руководства КНДР, а функции главы государства исполняет его 62-летний зять Чан Сун Тек. Официально Пхеньян сообщения о плохом самочувствии Ким Чен Ира не подтверждает. Государственные СМИ опубликовали уже целую серию снимков с бодрым и улыбающимся Ким Чен Иром, однако ни одна фотография не была датирована.