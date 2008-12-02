Булаву Ющенко и часы Буша продадут на аукционе

В Израиле выставят на аукцион гетманскую булаву от Президента Украины Виктора Ющенко, шарманку от лидера Грузии Михаила Саакашвили и часы от семьи Буш. Об этом сообщает "Deutsche Welle". Власти Израиля решили продать с аукциона все полученные от заграничных визитеров сувениры. Количество лотов превышает 7 тыс. предметов. Последнюю инвентаризацию всех подарков поручено провести директору аукционного дома "Тирош" Дову Хазану. "Вот взгляните: здесь 25 кубинских сигар "Монтекристо". А это роскошный арабский кинжал. И вот еще телескоп, очевидно, из Индии. Дальше традиционный узбекский халат жениха. А рядом королевская таиландская ваза", - называет будущие лоты Д.Хазан. По его словам, перед началом торгов израильское министерство юстиции выдвинуло несколько условий. "Прежде чем выставить эти предметы на торги, нам пришлось стереть все пометки и торжественные посвящения, чтобы никто не догадался, от кого и кому назначался тот или другой подарок. Такие уже правила", - рассказал Д.Хазан. Однако, многие предметы узнаются сразу. В частности, среди них есть гетманская булава, которую, как рассказывают дипломаты, презентовал во время посещения Иерусалима украинский Президент В.Ющенко и шарманка от лидера Грузии М.Саакашвили. Желающим приобрести такие сувениры придется заплатить за лоты немалые деньги. Например, стартовая цена нескольких инкрустированных бриллиантами часов "Longіnes" и "Tіssot" составляет от $40 до 200 тыс. Идея такого аукциона понравилась не всем заграничным политикам. Короля Иордании Абдаллу ІІ такая инициатива привела в негодование, и он настоял, чтобы бы его подарки - часы и футляр с перовыми ручками с гербом монаршего дома Хашемитского королевства - исключили из списков.