Рейтинг лучших политиков мира

Компания "Harris Interactive" опросила жителей США, Франции, Германии, Великобритании, Испании и Италии, чтобы определить лучших государственных деятелей мира. Как сообщает "Washington Profile", государственным лидером, который пользуется наибольшим уважением западноевропейцев и американцев, признан Далай-лама. В среднем его глубоко уважают 71% опрошенных (его рейтинг наиболее высок в Италии - 80% и наиболее низок в США - 60%). В первую пятерку также вошли канцлер Германии Ангела Меркель (54%), экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр (51%), Папа Бенедикт XVI (47%) и Президент Франции Николя Саркози (44%). В числе аутсайдеров - Премьер-министр Ирана Махмуд Ахмадинеджад (7%), Президент Сирии Башар Асад и председатель КНР Ху Цзиньтао (по 10%). Рейтинг Президента США Джорджа Буша - 16%, Премьер-министра России Владимира Путина - 17%, Президента России Дмитрия Медведева - 12%. Дж.Буша более всего уважают в США и Италии, В.Путина и Д.Медведева - в Германии и Италии. Наиболее влиятельным политиком современности опрошенные признали Джорджа Буша (70%). В первую пятерку также вошли Владимир Путин (64%), Ангела Меркель (60%), Николя Саркози (58%) и Премьер-министр Великобритании Гордон Браун (53%). На другом полюсе - Башар Асад (20%), кубинский лидер Фидель Кастро и Президент Бразилии Игнасио Лула да Силва (по 21%). Дмитрий Медведев получил 43% голосов.