Портреты известных украинок показывают в Москве

1 декабря в залах Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, Москва, открылась выставка "Звезды против СПИДа", экспонатами которой являются портреты известных женщин России и Украины. Как сообщает ИТАР-ТАСС, портреты популярных актрис, журналистов, редакторов, певиц, спортсменок и других звезд России и Украины выполнены известным художником Сержем Головачем. По словам организаторов выставки - представителей российского представительства Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу, цель акции - воспитать в обществе толерантность по отношению к людям, живущим с ВИЧ.