Буш пообещал уйти в небытие

После ухода с поста Президента США Джордж Буш хочет оставаться в тени. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телекомпании АВС. "Для меня по-настоящему важно уйти со сцены", - сказал он. Как передает ПРАЙМ-ТАСС, сейчас на американскую политическую сцену выходит Барак Обама и Дж.Буш хотел бы "пожелать ему всего наилучшего". "Я не хочу критиковать каждый его шаг", - добавил нынешний глава американской администрации. Вместе с тем Дж.Буш подчеркнул, что считает своей основной задачей обеспечение гладкого перехода власти от одного Президента к другому. По словам Дж.Буша, по окончании срока своих президентских полномочий он намерен написать книгу, а также заняться созданием своей президентской библиотеки. Глава американской администрации подчеркнул, что "президентство дает неоценимый опыт", однако ему уже хочется отойти в тень. "Пусть софиты светят куда-нибудь еще", - сказал Дж.Буш. Говоря о своей работе в Белом доме, Президент отметил, что "наибольшее сожаление" у него вызывает "провал американской разведки в Ираке". "Мне бы хотелось, чтобы разведка была другой", - сказал он. Вместе с тем Дж.Буш отказался ответить на вопрос, отдал бы он приказ начать военные действия в отношении Ирака, если бы разведывательные данные не подтвердили наличие у Ирака оружия массового уничтожения. "Мне трудно спекулировать по этому поводу", - сказал Президент США. "Очень многие люди поставили на кон свою репутацию и заявили о том, что оружие массового уничтожения является достаточным основанием для смещения Саддама Хусейна", - добавил он. Кроме того, "лидеры многих государств" обладали аналогичными разведывательными данными, - подчеркнул Дж.Буш.