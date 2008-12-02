Задержанный в Киеве миллионер из США заработал $400 миллионов

Сумма ущерба, связанного со схемой Роберта Флетчера, по оперативным данным, в настоящее время составляет около $400 миллионов. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. По словам главы МВД, поводом для ареста Р.Флетчера стали заявления граждан: на данный момент их 22. "Но с каждым днем эта цифра увеличивается в геометрической прогрессии", - добавил Ю.Луценко. Он подчеркнул, что география пострадавших распространяется на 28 городов страны. "Сам не могу поверить в такой размах!", - заявил Министр. Напомним, 26 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление милиции об избрании меры пресечения в виде ареста американскому бизнесмену, руководителю тренингов "Как стать миллионером?" Роберту Флетчеру, которого подозревают в завладении средствами украинских граждан. 23 ноября работники столичной милиции и СБУ задержали в Киеве гражданина США Р.Флетчера по подозрению в мошенничестве. 22 ноября 2008 года следственным отделом Голосеевского районного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Флетчера, 1963 г.р., по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины. Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной работниками ОГСБЕП Голосеевского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве, по заявлениям граждан Украины о мошеннических действиях работников ООО "Глобальная система тренингов" и его совладельца и руководителя гражданина США Флетчера, в которых усматриваются признаки мошенничества. Основанием для проведения указанной проверки послужили материалы, которые поступили из Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.