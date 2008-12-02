Рудьковский и суд вместе навсегда?

Уголовное дело по обвинению экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского в растрате государственных средств в особо крупном размере вернули в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути в другом составе суда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, такое постановление сегодня утвердил Апелляционный суд Киева. "Апелляционный суд города Киева сегодня удовлетворил апелляцию прокуратуры столицы и отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 7 октября 2008 года о направлении уголовного дела по обвинению Николая Рудьковського в растрате государственных средств в особо крупном размере на дополнительное расследование. Т.е., постановлением Апелляционного суда города Киева уголовное дело возвращено в Печерский районный суд для рассмотрения по сути в другом составе суда", - говорится в сообщении. Напомним, Н.Рудьковскому предъявлено обвинение в разворовывании государственных средств на сумму почти в 400 тыс.грн. Как утверждает обвинение, эти средства он израсходовал на путешествие в Париж. Обвинение вынесено еще в декабре 2007 года - тогда Н.Рудьковский был подвергнут заключению в Лукьяновском СИЗО. Но из-за ухудшения здоровья окончательного решения суда он ждет на свободе.