Богатырева теперь главная по контактам с Москвой

Президент Виктор Ющенко создал Межведомственную стратегическую группу по украино-российским отношениям. О соответствующем указе президента на брифинге во вторник сообщила секретарь Совета нацбезопасности и обороны Раиса Богатырева. Руководителем группы назначена Богатырева, ее заместителем - посол Украины в России Константин Грищенко. Кроме того, в группу входят: заместитель главы секретариата президента Андрей Гончарук, руководитель НАК "Нафтогаза" Олег Дубина, министр обороны Юрий Ехануров, министр иностранных дел Владимир Огрызко, его заместитель Юрий Костенко, глава Гостаможслужбы Николай Литвин, руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко, министр промышленной политики Владимир Новицкий, министр финансов Виктор Пинзеник. Грищенко также назначен специальным представителем Украины по развитию отношений с Российской Федерацией. По словам Богатыревой, межведомственная стратегическая группа вместе с законодателями, правительством и другими структурами "будет вырабатывать пакет инициатив, который должен дать договорную базу для выполнения основных статей" Большого договора о дружбе между Россией и Украиной. "Нам нужно проанализировать договорную базу. То, что не работает, – или переговорить и снова дать толчок к развитию, или изменить определенные направления нашего сотрудничества", - сказала она. Стратегическая группа также должна разработать механизм "диалога постоянного действия". "У нас много проблемных вопросов, которые считаются политиками неудобными в двусторонних отношениях. Эти вопросы нам нужно будет решать и предлагать, как выйти в практическую плоскость. Стратегическая группа должна разработать такой механизм, который должен работать, как часы", - сказала Богатырева. Кроме того, она сказала, что будет инициировать создание экспертного совета "для того, чтобы можно было эффективно, динамично и защищая национальные интересы работать в направлении обеспечения главы государства российско-украинского направления в отношениях". Богатырева также высказала мнение, что очень часто украино-российские отношения "сдают экзамен на стабильность". "Очень часто появляются заявления, которые содержат или взаимные подозрения, или обвинения. Абсолютно считаю недопустимым, когда появляются прогнозы возможных конфликтов между нашей страной, или даже противостояний", - сказала Богатырева. В свою очередь заместитель главы секретариата президента Андрей Гончарук сказал, что президента Виктора Ющенко не устраивает нынешнее состояние украино-российских отношений. "Глава государства считает, что сегодня здоровый экономический прагматизм должен доминировать в двусторонних отношениях. А субъективную политическую эмоцию нужно убрать с нашего пути", - сказал он.