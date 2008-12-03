Елизавета II выступит с тронной речью о кризисе

Королева Великобритании Елизавета II в среду выступит на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, где озвучит основные приоритеты работы парламентариев на предстоящий год, прежде всего в области борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. «Королева в сопровождении герцога Эдинбургского откроет новую сессию парламента. Ее Величество проследует с государственной процессией в Вестминстерский дворец, где зачитает текст тронной речи, написанной ее правительством», - отмечается в сообщении Букингемского дворца. Официальное открытие парламента - это пышное церемониально обставленное мероприятие, традиции которого насчитывают уже не одно столетие. Прежде всего, одного из членов Палаты общин (обычно это депутат от правящей партии, следящий за посещаемостью заседаний и голосованием членов своей партии) берут в «заложники» в королевском дворце, чтобы обеспечить безопасное возвращение монарха в свою резиденцию. Эта традиция восходит к тем временам, когда отношения монарха и парламента были не столь доверительными. Кроме того, вооруженные стражники (йомены) обыскивают здание парламента и особенно его подвалы в память о том, что в 1605 году был раскрыт Пороховой заговор. Тогда группа католиков во главе с Гаем Фоксом намеревалась взорвать здание, где король-протестант Яков Первый должен был открывать очередную сессию парламента. Красочная процессия из карет в сопровождении конных гвардейцев следует утром из Букингемского дворца по аллее Мэлл в Вестминстерский дворец, где и располагается парламент. Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбурский едут в государственной карете, а в другой карете, следующей перед ними, перевозят королевскую корону и другие регалии, доставленные заблаговременно из лондонской крепости Тауэр, где они находятся на хранении. В Вестминстерском дворце существует специальный, богато отделанный и украшенный въезд для монарха. Уже в здании парламента облачившись в имперскую корону и специальную богато отделанную мантию, Елизавета II появляется в Палате лордов в сопровождении пажей, придерживающих фалды ее длинного одеяния. Тем временем интересные события разворачиваются в Палате общин. Здесь уже ждут прихода «пристава черного жезла», который исполняет роль посланника королевы. По традиции дверь зала Палаты общин захлопывается прямо перед его носом, и он вынужден трижды стучать в дверь своим жезлом, чтобы ему открыли. Тем самым Палата общин напоминает о своей независимости. После этого около 250 из почти 650 депутатов нижней палаты парламента приглашаются в зал Палаты лордов для заслушивания тронной речи монарха. Приглашенные только после этого в верхнюю палату представители Палаты общин стоя слушают королевскую речь, тогда как лорды восседают в своих мантиях на отведенных для них местах. Текст тронной речи пишет и утверждает премьер-министр страны, возглавляющий правящую партию и правительство. Именно им потом и предстоит претворять в жизнь изложенные в ней планы. В основном в речи королева перечисляет законы и законопроекты, над которыми парламенту предстоит работать в предстоящем году, а также объявляет об основных государственных мероприятиях и визитах на следующий год. Всего Елизавета II, как ожидается, представит на рассмотрение депутатов в новом парламентском году около 20 законопроектов. По информации британских СМИ, правительство Гордона Брауна в последний момент изменило текст тронной речи, чтобы включить в него набор законопроектов, направленных на борьбу с последствиями мирового финансового кризиса. Среди документов, которые королева по поручению правительства может предложить на рассмотрение депутатов, включены законопроекты по регулированию банковской деятельности и выдачи кредитов, налогообложению, помощи малоимущим и безработным.