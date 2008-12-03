Григоришин хочет забрать любимое дитя Суркиса

Известный бизнесмен Константин Григоришин предпринял еще одно попытку отобрать киевское Динамо у его нынешнего владельца Игоря Суркиса. Григоришин подал иск в Высокий суд правосудия в Лондоне против бывших акционеров киевского Динамо Игоря Суркиса и Валентина Згурского. Во время матча Лиги Чемпионов Арсенал-Динамо (1:0), который прошел на прошлой неделе, Игорю Суркису пытались вручить вызов в суд, но он его не взял. Напомним, что в свое время Григоришин был держателем 20% акций Динамо (Киев). Владел он ими через оффшорную компанию Pacific International Sport Clubs Limited. Григоришин считает, что в следствии незаконных операций братья Суркис уменьшили его 18-процентную долю до 0,1%. Несколько лет назад Константин Григоришин, которого представляла компания Pacific International Sport Clubs Limited уже позывался на владельцев украинского клуба. Тогда Григоришин проиграл все украинские суды, которые касались киевского Динамо и исков к братьям Суркис.