У создателя Одноклассников хотят отсудить все его миллионы

Создав крупнейшую в России сеть Одноклассники, Альберт Попков нарушил договор с бывшим работодателем - британской i-CD Publishing, которая теперь требует отдать ей бизнес и все полученные от него доходы, пишет издание Ведомости в статье Одноклассник нашелся. Британская i-CD Publishing и аффилированные с ней Carlene Investment Ltd. и Passado Ltd. в феврале 2008 года подали иск в Высокий суд Лондона к создателю сети Odnoklassniki.ru Альберту Попкову и к Odnoklassniki Ltd., владеющей российским ООО Одноклассники. Предварительные слушания прошли в сентябре Истцы обвиняют Попкова в нарушении контракта и копирайта, следует из иска, подписанного совладельцем i-CD Алистером Кроуфордом. Они требуют все доходы, которые Попков получил от Odnoklassniki.ru, а также признать i-CD владельцем одноименной торговой марки, доменного имени и программного обеспечения сети. Источник, близкий к i-CD, отмечает, что Odnoklassniki Ltd. была создана, когда Попков работал на i-CD, и создана для i-CD. "Основная цель - вернуть наш бизнес", - говорит он. От официальных комментариев представитель i-CD отказался. Как следует из иска, с февраля 1999 года Попков работал в i-CD в качестве фрилансера, в 2000 году был нанят в штат программистом, а в 2003-2006 возглавлял отдел разработок компании. Главный проект i-CD — британская справочная поисковая система 192.com, в разработке которой Попков принимал участие. Но аффилированная с i-CD компания Passado Ltd. развивала социальную сеть одноклассников Passado, за запуск которой в России отвечал Попков, утверждают истцы. Он должен был изучить российский рынок социальных сетей, зарегистрировать доменное имя и собрать базу данных школ. (Русская Passado была запущена в beta-версии, но закрыта в апреле 2006) Подписывая контракт, Попков обязался не заниматься никакой деятельностью, конкурирующей с основным бизнесом истцов, говорится в документе. Тем не менее в 2002 втайне от работодателя Попков зарегистрировал на свое имя домен Odnoklassniki.ru и одноименную торговую марку, указано в иске, и, еще работая в i-CD, приобрел базу данных российских школ и разработал социальную сеть. Тем самым он перебежал дорогу русской Passado, а значит, нарушил свои обязательства, утверждают истцы. Сейчас контрольный пакет Odnoklassniki Ltd. принадлежит Digital Sky Technology (DST) Юрия Мильнера и Григория Фингера и аффилированной с ней эстонской Ou Tobias - у них 28,47% и 28,8% соответственно. В декабре 2007 Попков и его жена Ирина стали миноритарными акционерами компании (примерно по 21%), следует из документов защиты.