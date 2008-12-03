Буш решил сесть на диету

Джордж и Лора Буш, готовящиеся уступить Белый Дом чете Обам ("чек-ин — 15 февраля", как сказал президент), пооткровенничали напоследок в эфире американского телеканала ABC. Супруги рассказали в интервью, как им жилось последние восемь лет (два срока Буша-младшего), о чем они жалеют, а чем — наоборот — гордятся. Сдающий полномочия Буш признался, что его главное разочарование — отсутствие оружия массового поражения в Ираке. А на минувших выборах избиратели отреклись не от него, Джорджа, а от республиканцев. Хотя признал, что "некоторые проголосовали за Барака Обаму из-за меня". Как бы там ни было, Буш надеется, что его будут вспоминать как "парня, который не продал душу ради политики, и которому приходилось принимать жесткие решения, и он делал это". Свое президентство в ходе интервью Буш несколько раз назвал "радостным". Даже несмотря на то, что каждому президенту приходится "нести в душе человеческие беды" и "переживать трагедии". Главными своими достижениями на посту президента Джордж считает борьбу с идеологическими отступниками и безопасность Америки. "Я уйду с поста с гордо поднятой головой", — сказал Джордж. Будет ли чего-то не хватать будущему экс-президенту? "Пожалуй, роли главнокомандующего", — говорит Джордж. Его супруге Лоре ("она потрясающая первая леди", говорит Джордж) будет не хватать людей, в том числе — прислуги. Но она пообещала вспомнить, что значит — быть простой домохозяйкой. За два срока в Белом доме она чувствует себя "некомпетентной" в этом деле, призналась Лора: "Буду снова готовить и все такое". На что Буш ухмыльнулся: "Похоже, мне светит диета".