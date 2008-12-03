Могила брата президента Таджикистана во Львове

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещает Львовскую область в рамках государственного визита в Украину. Его сопровождает официальная делегация, а с украинской стороны - вице-премьер Иван Васюник. После прилета во Львов президент Таджикистана провел встречу с главой Львовской облгосадминистрации Николаем Кмитем, во время которой обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества между Львовской областью и Таджикистаном, сообщил «Интерфакс-Украина». В данное время Рахмон находится в городе Рава-Русская, где похоронен его брат. По данным пресс-службы Львовской облгосдадминистрации, Рахмон посетит местную школу и вручит подарок школьникам, которые ухаживают за могилой его брата. Потом он посетит могилу, где будет совершен обряд поминовения. После этого президент Таджикистана вернется во Львов и оттуда отправится в Киев.