Сын министра Вакарчука теперь личность из учебника

В понедельник во все украиноязычные школы Донбасса начали поступать абсолютно новые учебники по предмету «Музичне мистецтво» для 8 класса Преподаватели удивлены, дети — в восторге! Ведь кроме уроков о Верди и Чайковском ребята будут изучать историю The Beatles, Pink Floyd и Queen. Не забыли авторы и об украинской "тяжелой" музыке. И честь представлять ее на страницах школьного учебника выпала "Океану Эльзы", чей лидер Святослав Вакарчук приходится родным сыном министра образования — Ивана Вакарчука. "ОЭ" группа, безусловно, достойная, но почему в учебнике нет ни строчки о "Воплях Видоплясова", "Скрябине" — непонятно.