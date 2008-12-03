Кильчицкую повысили

Мэр Киева Леонид Черновецкий назначил первым заместителем председателя Киевгорадминистрации Ирэну Кильчицкую, которая ранее занимала должность заместителя председателя горадминистрации. Об этом Черновецкий сказал журналистам. "Я вчера (2 декабря) выполнил очень важную миссию и назначил первым замом своим по вопросам медицины Ирэну Кильчицкую, которую очень полюбили киевляне", - сказал он. Также он подтвердил, что ранее назначил первым зампредом Киевгорадминистрации также Евгения Червоненко. Мэр отметил, что Червоненко является одиозной фигурой, однако очень энергичным и серьезным экономистом, который сможет подготовить Киев к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Черновецкий утвердительно ответил на вопрос, позволяет ли ему штатное расписание Киевгорадминистрации иметь 4 первых зампреда. Напомним, что Кильчицкая вышла из декретного отпуска и с 24 ноября приступила к обязанностям зампредседателя Киевгорадминистрации