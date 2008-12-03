Черновецкий признался, что он официальный миллиардер

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий и председатель Представительства Еврокомиссии в Украине посол Жозе Мануэль Пинту Тейшейра договорились о возможном сотрудничестве. Встреча Черновецкого и Пинту Тейшейра состоялась в среду в мэрии Киева. По словам Черновецкого, он гордится тем, что избран мэром столицы Украины. Он отметил, что хочет показать всему миру, что не только Киев, но и Украина являются одними из наилучших городов и стран на планете, сообщает «УНИАН». «Я – миллиардер, официальный в Украине… У меня все есть, но я хочу сделать невозможное. Я хочу всем в мире доказать, что Украина the best, что наши люди лучшие, самые добрые, самые красивые, что они могут и должны жить лучше, чем в европейских странах», - сказал мэр украинской столицы. Также Черновецкий признался, что каждый раз, когда он возвращается в Киев, его душа «замирает от радости». В ходе встречи Пинту Тейшейра заверил мэра Киева, что со своей стороны готов сделать все от него зависящее, чтобы Киев достиг уровня крупных европейских столиц.