Подружка российского миллиардера открыла выставку о себе

Супермодель Наоми Кэмпбелл открыла вторую ежегодную фотовыставку In Fashion Photo, которая проходит в рамках Международной ярмарки искусства Art Basel 2008 в Майами. На выставке представлены более 250 фоторабот от порядка 35 мастеров современной модной фотографии - в том числе Патрика Демаршелье, Ника Найта, Брюса Вебера, Жиля Бенсимона. Кроме того, отдельный раздел выставки посвящен Наоми Кэмпбелл - ретроспектива демонстрирует гостям элегантность и красоту модели. Выставка продлится с 2 по 7 декабря.