Для двух догов сделали конуру за $500 000

Когда говорят, что у кого-то собачья жизнь и живет он в конуре, не стоит сразу жалеть этого человека. Быть может, у него все так же, как у двух огромных датских догов, которые ожидают переезда в суперконуру. Их хозяйка, о которой известно только то, что она хирург, заплатила $500 000 за домик для своих питомцев. Собаки будут спать на обтянутых кожей овцы и регулирующих температуру диванах, успокаивать боли в маленьком спа-салоне, кричать в голосовую систему о нуждах и смотреть дружественные собакам программы на 52-дюймовом плазменном телевизоре. Автоматическое управление гарантирует, что охлажденная очищенная вода и дорогой сухой корм всегда доступны псам. Собачки будут жить каждая в своей спальне с большими окнами, из которых открывается вид на личные площадки для игр. Веб-камера, наблюдающая за питомцами, позволит хозяйке видеть их 24 часа в сутки, в то время как климат-контроль гарантирует, что собачки не замерзнут. Напротив двери установят дорогой сканер сетчатки глаза, чтобы не дать другим собакам проникнуть на территорию роскошной конуры. Но, скорее всего, такие условия жизни заинтересуют бедных людей. Поэтому место, где поставят роскошную будку, и имя ее владелицы не разглашается.