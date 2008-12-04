Огрызко не хочет говорить на английском

а вчерашнем брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отказался выполнить просьбу российской журналистки и прокомментировать решение альянса на русском или английском языке. "Думаю, вы найдете возможность перевести", сказал он, продолжая отвечать на украинском языке. А вот грузинским СМИ, обратившимся к нему с аналогичным вопросом пять минут спустя, Огрызко отказать не смог. Напомним, вчера, 3 декабря, Огрызко заявил, что Украина де-факто получила План действий по обретению членства в НАТО, так как ежегодная национальная программа является составляющей и важной частью этого документа. Как сообщалось, в ходе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что НАТО предложит Украине и Грузии новый формат отношений в рамках так называемой годовой национальной программы.