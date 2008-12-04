Горбаль и его девушка фанаты Турчинова?

В Киеве состоялась премьера фильма “Иллюзия страха”, выдвинутого от Украины на премию Американской академии киноискусств “Оскар”. Картина снята по одноименной книге Александра Турчинова, который также выступил соавтором сценария. Среди знаменитостей, присутствующих на презентации, был и депутат от Партии регионов Василий Горбаль со своей любимой - “бютовкой” Татьяной Донец. В последнее время “регионал” все чаще стал появляться на людях со своей спутницей. Впервые после развода с певицей Галлиной Горбаль пришел под ручку с Донец на открытие бутика Louis Vuitton. С тех пор он везде появляется с белокурой девушкой. Позже их видели вместе и на презентации последнего фильма Бонда - “Квант Милосердия”, и на концерте группы “Scorpions”. А вот комментировать свою личную жизнь пара отказывается.