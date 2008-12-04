Экс-президента США рассекретили

Новые документы, связанные с деятельностью бывшего президента США Ричарда Никсона, стали достоянием гласности. Национальный архив США рассекретил около 200 часов аудиозаписей бывшего американского лидера. Многие материалы касаются самых щепетильных моментов истории президентства Никсона. Один из них - так называемые рождественские бомбардировки Вьетнама в декабре 1972 года. Незадолго до операции президент связался со своим советником по национальной безопасности Генри Киссинджером. В разговоре, который был записан на пленку, Киссинджер назвал противников "грязными ублюдками", а Никсон предложил предпринять активные боевые действия, чтобы заставить вьетконговцев сесть за стол переговоров. Ричард Никсон: "Я бы рекомендовал начать бомбардировки и разнести их к черту". Генри Киссинджер: "Мы будем продолжать бомбить и бомбить, пока они не вернут нам наших пленных". Воздушная операция Linebacker II стала самой масштабной со времен Второй мировой войны: 188 американских самолетов уничтожили десятки промышленных и инфраструктурных объектов в районе Ханоя и Хайфона. В результате бомбардировок погибли более 1,5 тыс. человек. На других кассетах - не менее интересные подробности Уотергейтского скандала, в результате которого республиканец Ричард Никсон вынужден был подать в отставку. Белый дом тогда подозревали в организации нелегальной слежки и "прослушки" лидеров от Демократической партии. Рассекречены также документы, принадлежавшие адвокату Никсона. Обнародованные материалы стали двенадцатым по счету набором документов, связанных с администрацией Никсона, которые стали достоянием общественности начиная с 1980 года. Последний раз в США были обнародованы многочисленные аудиозаписи и десятки тысяч расшифровок бесед, связанных с эпохой президентства Ричарда Никсона и самим президентом в июле 2007 года.