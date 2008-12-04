Запорожский бизнесмен купил клинок у британского миллиардера

Виталий Шлайфер, запорожский бизнесмен и меценат, создатель первого в Украине частного Музея оружия ("ФАКТЫ" несколько раз писали о нем), признается, что, когда берет в руки уникальную саблю XVIII века, недавно пополнившую его коллекцию, у него перехватывает дыхание. Ничего удивительного, ведь потрясающей красоты восточная сабля "зульфикар" с раздвоенным острием принадлежала когда-то Томасу Эдварду Лоуренсу (1888-1935 гг.), более известному под именем Лоуренса Аравийского. - Предполагается, что оружие этому легендарному человеку, ученому-востоковеду, британскому разведчику, некоронованному королю Аравии подарил один из его друзей-шейхов, - рассказывает коллекционер Виталий Шлайфер. - Позже этот символ ислама приобрел у родственников Лоуренса американец Энтони Тири - миллиардер и теоретик оружия. В Запорожье сабля попала уже из его коллекции. Уникальный клинок из дамасской стали мог бы стать украшением любого музея. Открывшийся в 2004 году в Запорожье Музей оружия считается одним из лучших в Европе. В его коллекции свыше двух с половиной тысяч предметов: боевые топоры, булавы, сабли, кистени, палаши, мечи, кортики. География экспонатов - Япония, Курилы, Чукотка, Индия, Китай, Кавказ, Африка, Южная Америка. В числе последних приобретений, кроме сабли Лоуренса Аравийского, еще несколько старинных сабель и казацких булав. Виталий Шлайфер, как всегда, не говорит, в какую копеечку обходится его увлечение, но утверждает, что за "саблю Аравийского" уже предлагали вдвое больше, чем он заплатил Тири. - В то время как цены на многое сейчас падают, стоимость антиквариата, в том числе оружия, растет, - говорит коллекционер. - Если лет 15 назад какой-нибудь штык стоил 10-20 долларов, то сейчас дешевле чем за 500 трудно найти. Сказывается увлечение людей историей, в частности историей оружия. В прошлом месяце сайт нашего музея посетило 17 тысяч человек со всего мира. Думаю, что и первый номер альманаха "История оружия", который мы выпустили. К сказанному можно добавить: выход в Запорожье упомянутого альманаха - логичное продолжение деятельности необычного музея. По мнению знатоков, альманах "История оружия" - единственное в своем роде издание, посвященное такому виду материальной культуры.