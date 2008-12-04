Обама заказал перстень из самого дорогого металла

Украшение стоимостью не менее 30 тысяч долларов должно быть готово к церемонии инаугурации Избранный президент США Барак Обама намерен отблагодарить свою супругу Мишель за поддержку роскошным подарком. Он заказал для нее украшенное бриллиантами кольцо из родия - самого дорогостоящего металла в мире. Над кольцом под названием "Гармония" в настоящее время работает итальянский дизайнер Джованни Боско, у которого есть богатые клиенты в США, Западной Европе, России и на Ближнем Востоке. Украшение стоимостью по меньшей мере 30 тысяч долларов должно быть готово к церемонии инаугурации Обамы, которая состоится 20 января. Ежегодно добывается всего около 25 тонн родия. Цена на него доходит до 7 тысяч долларов за унцию (28,3 грамма). В то время как стоимость унции золота составляет около тысячи долларов.