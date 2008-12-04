Сегодня утром Янукович ходил ставить свечку

Лидер Партии регионов Виктор Янукович сегодня утром посетил один из киевских храмов по случаю церковного праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, где поставил свечу у иконы Божьей Матери. «В этот дорогой сердцу каждого христианина праздник я молился за Украину, просил заступничества Божьей Матери, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы за наш народ, нашу страну», – сказал Янукович. В основе отмечаемого сегодня праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм. Согласно этому преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны, но получив свыше обетование о рождении ребенка, они решили посвятить его Богу. Это соответствовало общепринятой иудейской традиции посвящать Богу первенцев, которые отдавались в Иерусалимский храм и воспитывались там до зрелого возраста. Посвящение Богу состояло во введении посвящаемого в храм, где совершался обряд, предписанный Законом.