В лучшей стране Европы князя лишат власти

епутаты парламента Люксембурга решили внести в конституцию княжества изменения, которые лишат власти великого герцога Если поправки в Конституцию одобрят две трети депутатов, великий герцог Анри потеряет возможность влиять на политическую жизнь страны и превратится в «британскую королеву» – монарха без реальных полномочий. Сейчас он может ветировать законы, принятые парламентом, а после изменения конституции должен будет в обязательном порядке подписывать все, что ни примут депутаты. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер объявил об изменении конституции после того, как великий герцог Анри предупредил, что не подпишет закон о легализации эвтаназии, даже если этот документ одобрит парламент. Закон об эвтаназии уже принят парламентариями в первом чтении. А герцог Анри – католик и против умерщвления безнадежно больных. Люксембург – конституционная монархия, и глава государства в ней, по крайней мере пока – великий князь. Страна находится на первом месте в Европе по уровню жизни, и заслуга в этом – князя Анри и его отца Жана, которые своей разумной политикой привели страну к процветанию. А теперь неблагодарные подданные лишают своего монарха власти.