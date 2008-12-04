В Киеве начали показывать фильм Турчинова

С 4 декабря на экраны выходит фильм «Иллюзия страха», снятый по книге политика Александра Турчинова. Эта картина выдвинута на премию «Оскар». Фильм «Иллюзия страха» любопытен по нескольким причинам. Интересно посмотреть, что за лента представляет Украину на премии «Оскар». Интересна игра такого мощного актерского ансамбля, как Андрей Панин, Алена Бабенко, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Алексей Горбунов. Любопытно, конечно, увидеть, какой сценарист получился из Александра Турчинова. Тем более он признался, что вместе с Юрием Бутусовым переписывал сценарий пять раз. И наконец, интересно понять, на каком уровне находится наше украинское кино. Ведь команда фильма — от режиссера Александра Кириенко и оператора Сергея Михальчука до костюмеров и создателей компьютерных эффектов — украинцы. А все сцены снимали у нас — в Киеве и Генуэзской крепости. Такое впечатление, что создатели фильма «Иллюзия страха» специально подгадали время премьеры. Ведь с наступлением кризиса, когда стали рушиться привычные материальные ценности, паника накрыла многих. И хотя книга была написана Александром Турчиновым лет пять назад, а съемки фильма закончены в конце прошлого года, актуальность происходящего на экране даже удивляет.