Ко всем прочему Тимошенко теперь еще и почетный энергетик

Глава украинского правительства Юлия Тимошенко стала Почетным энергетиком страны. Такое звание, как сообщает УНИАН, ей присвоило Министерство топлива и энергетики. Журналистам об этом рассказал глава ведомства Юрий Продан во время посещения строящейся Днестровской ГАЭС. Министр отметил, что по совместной работе с Тимошенко "ощутил ее внимание к развитию энергетики". Юлия Тимошенко, напомним, работала в энергетической отрасли задолго до прихода в правительство. В начале 1990-х годов она создала корпорацию "Содружество", которая занималась поставками российского и туркменского газа на Украину. Позднее корпорация была реорганизована в ЗАО "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), она поставляла газ промышленным предприятиям страны в обмен на их продукцию. Считалось что Тимошенко пользуется покровительством тогдашнего главы правительства Павла Лазаренко. После его отставки с поста премьера корпорацию Тимошенко обвинили в уклонении от налогов на сумму в полтора миллиарда гривен. В правительстве Виктора Ющенко в 1999 году Тимошенко курировала топливно-энергетический комплекс (занимая пост вице-премьера). В этом качестве она, в частности, вела переговоры с Россией о поставках газа. В начале 2001 года прокуратура обвинила Юлию Тимошенко в коррупции и контрабандных поставках газа (обвинения касались второй половины 1990-х годов). Тимошенко была на некоторое время взята под стражу, вскоре ее освободили. Позднее все уголовные дела, возбужденные в отношении нее, были закрыты по решению суда. В настоящее время, напомним, Украина ведет переговоры с Россией об урегулировании вопросов задолженности за газ. От выплаты долгов будет зависеть цена на газ на 2009 год, она может вырасти более чем вдвое: со 179,5 до 400 долларов за тысячу кубометров.