Президент попросил у Санта-Клауча сани

Президент США Джордж Буш и его супруга Лора в четверг вечером «зажгли» главную американскую елку, установленную в Вашингтоне напротив Белого дома, сообщает AP. Церемония включения гирлянды на Национальной рождественской елке проводится уже в 85-й раз. Последние 30 лет главную американскую елку зажигают президенты США. Буш, уходящий в отставку с поста президента, 4 декабря зажег елку в последний раз. На торжество собрались члены кабинета, законодатели, именитые гости и сотни рядовых американцев. Джорджу и Лоре Буш помогали две дочери американских военных, проходящих службу в Ираке. Во время церемонии включения гирлянд, посмотреть которую собрались несколько тысяч человек, Буш напомнил об американских военных, несущих службу вдали от родины. Буш признал, что быть в течение восьми лет верховным главнокомандующим «самыми лучшими вооруженными силами» для него огромная честь. Джордж Буш также затронул тему своей жизни после ухода в отставку. Обращаясь к актеру в костюме Санта-Клауса, Буш рассказал, что в следующем году у него и супруги появится много свободного времени. «Вот только с самолетом у нас возникнет проблема», - сказал Буш, поинтересовавшись у Санты, нет ли у него лишних саней.