Губский станет сыщиком

Депутаты БЮТ решили создать специальную внутрипартийную комиссию, которая будет заниматься расследованием публичной информации о противоправной деятельности представителей блока. Как стало известно "Коммерсанту", во время обсуждения этой идеи наиболее часто упоминалась фамилия народного депутата Богдана Губского в связи с недавними публикациями о нем. Дело в том, что в номере газеты "Украина молода" от 2 декабря был опубликован материал, автор которого утверждает, что господин Губский и некоторые другие депутаты от БЮТ причастны к незаконной скупке земли в Киевской области, а также другим правонарушениям. Кроме того, 6 ноября к президенту Виктору Ющенко обратился депутат Киевского областного совета Владимир Федосеев, который заявил, что организованная преступная группировка "под руководством народного депутата Губского занимается вымогательством, нападениями на следователей, жестоким избиением журналистов, укрывательством преступников, находящихся в розыске". Сам Богдан Губский подтвердил намерение депутатов от БЮТ создать спецкомиссию, но заявил, что ее работа не направлена против него. "Моя фамилия не звучала при обсуждении создания такой комиссии, она звучала при обсуждении статьи в газете "Украина молода", которую Балога заказал за бабки,– сказал депутат, подчеркнув, что всецело поддерживает борьбу с коррупцией в рядах БЮТ.– Это будет внутреннее антикоррупционное бюро". "Идея состоит не столько в том, чтобы создать спецкомиссию по Губскому, сколько по остальным представителям блока, которые при власти и могут ею злоупотреблять",– заявил замглавы фракции БЮТ Ярослав Федорчук.