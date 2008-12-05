Самая дорогая елка в мире стоит 1, 5 миллиона долларов

Самая дорогая в мире рожденственская елка, сделанная из чистого золота и украшенная бриллиантами, стоит 1, 5 миллиона долларов Японский ювелирный дом "Гинза Танака" представил в магазине города Осака самую дорогую в мире рождественскую елку. Сделанная из чистого золота, она весит более 21 килограмма. Ювелирное изделие украшено более чем 240 драгоценными камнями, в том числе бриллиантами, а также жемчужными нитями. Стоимость елки - полтора миллиона долларов. Над ее созданием три месяца трудились четыре мастера. "Несмотря на финансовый кризис, мы хотим, чтобы по крайней мере в нашем магазине покупатели могли окунуться в атмосферу роскоши", - заявил представитель магазина, в котором выставляется чудо-ель.