Бизнес-леди и бывшая модель Ивана Трамп рассталась со своим четвертым мужем - 35-летним итальянцем Россано Рубиконди. 59-летняя уроженка Чехии вышла замуж за актера Рубиконди в апреле этого года - после почти шестилетнего романа. Пышная свадьба обошлась в 4,5 миллиона долларов. Одно только украшенное бриллиантами обручальное кольцо Иваны стоило миллион. На церемонию были приглашены более 500 человек. Невеста за вечер успела сменить три платья. Однако идиллия продолжалась недолго. Уже спустя четыре месяца супруги разъехались, хотя слухи о своем предстоящем разводе Трамп и Рубиконди упорно опровергали и объявили о нем только сейчас. По слухам, причиной разрыва стала измена Россано супруге. Хотя сама Трамп утверждает, что виной всему то, что они с мужем вели слишком разный образ жизни. "Россано хочет жить в Майами, а работать в Милане. Но я - жительница Нью-Йорка. Мои родственники и друзья, а также бизнес - здесь", - говорит она. Известно, что Ивана, позаботившись о своем состоянии, настояла перед свадьбой на заключении брачного контракта - так что делиться с бывшим мужем деньгами ей не придется. Россано уже завел себе подружку - аргентинскую модель Белен Родригес. Не отстает от него и Ивана. Ее новым кавалером стал 22-летний Джон-Давид Дери - модель по профессии. Первый раз Ивана (в девичестве Зельничкова) вышла замуж в 1968 году за друга детства Жоржа Сыроватку. Американский миллиардер Дональд Трамп - владелец конкурсов красоты "Мисс Вселенная" и "Мисс США" - стал ее вторым мужем. В браке у них родились трое детей. Старшему сыну Дональду-младшему 31 декабря исполнится 31 год. В 1992 году супруги, прожившие вместе 15 лет, развелись. Ивана получила от экс-мужа особняк в Коннектикуте стоимостью 25 миллионов долларов, квартиру в Нью-Йорке, 14 миллионов наличными, а также ежегодные выплаты алиментов в размере 700 тысяч долларов. В 1995 году Ивана снова пошла под венец с итальянским бизнесменом Риккардо Мацуккелли. С ним она рассталась спустя неполных два года.