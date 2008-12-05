Президент Аргентины и Мадонна нашли общий язык

Перед концертом в Буэнос-Айресе в рамках тура Steaky&Sweet Мадонна встретилась с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Мадонна побывала в президентском замке Casa Rosada впервые после съемок фильма Эвита в 1996. Напомню, певицы сыграла очень почитаемую в Аргентине женщину, первую леди страны, легендарную Эвиту Перон. Встретилась Мадонна и с Ингрид Бетанкур. Думаю, вы помните историю этой отважной женщины. В 2002 году Ингрид участвовала в президенстких выборах в Колумбии, когда ее захватили в плен боевики-революционеры. Освободить Ингрид Бетанкур удалось только через шесть лет, в июле 2008 года. Говорят, Мадонна пробудет в Буэнос-Айресе еще несколько дней. Возможно, к ней присоединится ее главный поклонник, бейсболист Алекс Родригес. Кстати, NY Post пишет, что Алекс и Мэдж присматривают жилье в Нью-Йорке. Газета опирается на свой источник в кругах риэлторов: "Мадонна лично приходила для осмотра одного дома около месяца назад, Алекс тоже недавно смотрел один вариант. Их интересует недвижимость стоимостью от 30 до 60 миллионов долларов". Пресс-секретарь Мадонны отказывается комментировать новость, а представитель Алекса опровергает ее. Пока же Родригес безуспешно пытается продать квартиру, в которой он жил с бывшей женой Синтией и двумя дочерьми до развода. Желающих приобрести апартаменты с четырьмя спальнями за 10 миллионов пока не нашлось, хотя первоначально Родригес планировал продать жилье за 14 миллионов долларов.