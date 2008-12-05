У Далай-Ламы турне по Европе

Тибетский духовный лидер Далай Лама обратился с речью к европейским законодателям, заявив, что его цель - образование Тибетской автономии в составе Китая, а не независимого государства, сообщает Би-би-си. Предполагается, что в субботу в рамках своего европейского турне Далай Лама проведет встречу с Президентом Франции Николя Саркози. Китайские власти официально предупредили Париж, что, если запланированная встреча состоится, это может негативно отразиться на торговле между двумя странами. На прошлой неделе Пекин уже отказался от участия в саммите со странами ЕС, который должен был состояться во Франции, председательствующей сейчас в Евросоюзе, 1 декабря. В своем обращении к депутатам Европарламента в Брюсселе Далай Лама заявил, что его целью является создание "реальной автономии в составе Китая". Тибетский лидер в изгнании подчеркнул, что его действия никак нельзя назвать "сепаратистскими", поскольку он является приверженцем "исключительно ненасильственных методов" для достижения своей цели.