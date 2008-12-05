Династию Романовых покажут в Мексике

Выставка "Цари. Искусство и культура Российской империи" из собрания Эрмитажа, посвященная династии Романовых, откроется в пятницу в Национальном музее антропологии Мексики. Об этом сообщил гендиректор музея Альфонсо де Мария и Кампос. Как ожидается, в церемонии открытия выставки в Мехико примет участие президент Мексики Фелипе Кальдерон, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, посол РФ в Мексике Валерий Морозов. Это первая крупная экспозиция, знакомящая мексиканского зрителя с собранием знаменитого петербургского музея. Экспозиция будет размещена в 20 залах. Одной из особенностей выставки является значительное число мемориальных предметов из Зимнего дворца - резиденции Романовых. Среди них - уникальные костюмы Петра I, мундирное платье Екатерины II, придворные и карнавальные наряды. На выставке будет представлено свыше 500 экспонатов - произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства России XVIII - начала XX столетия. Каждая эпоха представлена эффектными и характерными памятниками, иллюстрирующими разнообразие направлений, стилей, вкусов Русского двора, личностей императоров и императриц.