Кандолиза Райс занялась президентом Зимбабе

Госсекретарь США Кондолизза Райс призвала президента Зимбабве Роберта Мугабе уйти в отставку, сообщает в пятницу AFP. По мнению Райс, мировому сообществу должно быть очевидно, что сейчас для Мугабе самое время оставить пост. Одновременно госсекретарь США попросила южноафриканские страны оказать на Мугабе давление, чтобы способствовать разрешению политического кризиса в Зимбабве. Напомним, участники проведенного в октябре в Зимбабве саммита африканских лидеров не смогли примирить Мугабе с оппозиционерами. 13-часовые переговоры официально признали провалившимися. Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Тсвангираи заключили соглашение о разделе власти в сентябре, однако с тех пор каких-либо заметных шагов в данном направлении предпринято не было. Как утверждает оппозиция, Тсвангираи выиграл президентские выборы в марте. Однако официально было объявлено, что никто из кандидатов не получил решающего перевеса. На июнь был назначен второй тур выборов, от участия в котором Тсвангираи вскоре отказался, объявив, что на его соратников оказывают давление. Президентом вновь назначили Мугабе, возглавляющего страну с 1980 года. Тсвангираи получил кресло премьер-министра, однако Мугабе продолжил принимать важные политические решения единолично. На Западе режим Мугабе считают незаконным.